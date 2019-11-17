İran'da bir haftada 21 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

۲۱ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد

Bir haftada ele geçirilen uyuşturucu net miktarının 21 ton 173 kg olduğunu ifade eden Nasır Aslani, geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüzde 98 arttığını açıkladı.

Ele geçirilen uyuşturucuların 17 bin 435 kg'sinin afyon sakızı türünden olduğunu belirten Aslani, 'Ayrıca 772 kg esrar, 2 bin 263 kg morfin, 114 kg eroin, 413 kg gras, 62 kg metamfetamin ve 141 kg'sinin diğer türlerdendi' diye konuştu.

Söz konusu haftada 6 bin 844 kişinin uyuşturucu ile ilgili sanık olarak gözaltına alındığına işaret eden Aslani, bunlardan 4403 kişinin kaçakçılık ve dağıtım, 2370 kişinin ise uyuşturucu kullandıkları için tutuklandığını ve tutuklananlar arasında 71 kişinin yabancılardan oluştuğunu bildirdi.

İran genelinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüzde 85'inin 7 ilde gerçekleştiğini dile getiren İran Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aslani, güneydoğuda yer alan Sistan ve Beluçistan'ın %48 ele geçirilme oranıyla en büyük payı aldığını kaydetti.