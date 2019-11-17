İran ve İtalya'nın 60 yıllık arkeoloji iş birliği, iki ülkenin derin ilişkilerinin temsilcisi

İran Ulusal Müzesi'nde düzenlenen 'İran ve İtalya: 60 Yıllık Kültürel İş Birliği' törende konuşan İran Ulusal Müzesi Genel Müdürü Cebrail Nokende, 'Bu iş birliği, büyük İran ve İtalya halklarının somut olmayan değerli bir miras olarak korunmalıdır. Kültürler binlerce yıllık insan sanat ve uygarlığından kaynaklanıyor' diye konuştu.

Kültürel iş birliğin hükümetler ve politikacıların saygı duyduğu en kalıcı ve sürdürülebilir dostluk ilişkisi olduğunu kaydeden Nokende, bu tür ilişkilerin diğer toplumlar için de örnek alınabilecek türden olduğunu söyledi.

İran ve İtalya arasında 60 yıldır süregelen arkeoloji ilişkilerinin dünya arkeoloji tarihinin önemli bir parçası oluşturduğuna dikkati çeken Ulusal Müze Genel Müdürü, 'İran'ın zengin kültür ve uygarlığı, sınırları aşmış ve birçok İranlı ve yabancı arkeologu bu küresel mirası keşfetmeye yönlendirmiştir' değerlendirmesinde bulundu.