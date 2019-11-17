Doğu Azerbaycan'dan yılsonuna kadar 3 milyar dolar ihracatın yapılması bekleniyor

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Tebriz Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Yunus Jaile, İran takviminin ilk yedi ayında (21 Mart- 22 Ekim arası) ilden yurt dışına 1.8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiğini belirterek, ihracat kalemlerinin ağırlık olarak 1 milyon 600 bin ton olduğunu söyledi.

Doğu Azerbaycan petrol dışı ihracatının bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlk açısından yüzde 50, değer olarak ise yüzde 97 artış gösterdiğine değinen Jaile, ilden yurt dışına yapılan ihracatın yüzde 80'inin Türkiye, Irak, Ermenistan, Gürcistan ve Çin'e yapılan ihracatın oluşturduğunu ifade etti.

20 Kasım günü Tebriz'de 25. İran Petrol Dışı İhracatı Geliştirme Konferansı'nın da düzenleneceğine dikkati çeken Tebriz Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Jaile, bu konferansa Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan ve Irak ticaret odası başkanlarının da özel konuk olarak katılacağını sözlerine ekledi.