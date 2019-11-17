İran'da düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'na Türkiye dahil 12 ülkenin katılacağı belirtildi

Dünya Eskrim Şampiyonası'na ev sahibi İran'ın yanı sıra Türkiye, Belçika, İtalya, Özbekistan, Kazakistan, Ürdün, Tunus, İspanya, Romanya, Irak, Kuveyt ve Ukrayna'nın katılacağını ifade eden İran Milli Kılıç Takımı Antrenörü Hamidrıza Şir, bu şampiyonaya İran'dan 12 eskrimcinin gençler, 8 eskrimcinin ise 18 yaş altı kategoride yarışacağını kaydetti.

A kategorisi tek yarışmalarının Dünya Eskrim Şampiyonası'nın ilk gününde düzenlenceğine işaret eden Şir, şampiyonanın ikinci gününde takım yarışmalarının yapılacağını söyledi.

73 eskrimcinin bu yarışmalarda mücadele edeceğinin altını çizen İran Milli Kılıç Takımı Antrenörü Şir, bu kişilerin Dünya Eskrim Federeasyonu sitesinde kayıt yaptığını açıkladı.