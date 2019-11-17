17 Kas 2019 12:49
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News Code: 83558531
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İran'da düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'na Türkiye dahil 12 ülkenin katılacağı belirtildi

İran'da düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'na Türkiye dahil 12 ülkenin katılacağı belirtildi

Yezd, İRNA- İran Milli Kılıç Takımı Antrenörü, 23-24 Kasım tarihleri arasında Tahran'ın Şehit Şirudi Spor Kompleksi'nde düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'na 12 ülkenin katılacağını duyurduğunu dile getirdi.

Dünya Eskrim Şampiyonası'na ev sahibi İran'ın yanı sıra Türkiye, Belçika, İtalya, Özbekistan, Kazakistan, Ürdün, Tunus, İspanya, Romanya, Irak, Kuveyt ve Ukrayna'nın katılacağını ifade eden İran Milli Kılıç Takımı Antrenörü Hamidrıza Şir, bu şampiyonaya İran'dan 12 eskrimcinin gençler, 8 eskrimcinin ise 18 yaş altı kategoride yarışacağını kaydetti.

A kategorisi tek yarışmalarının Dünya Eskrim Şampiyonası'nın ilk gününde düzenlenceğine işaret eden Şir, şampiyonanın ikinci gününde takım yarışmalarının yapılacağını söyledi.

73 eskrimcinin bu yarışmalarda mücadele edeceğinin altını çizen İran Milli Kılıç Takımı Antrenörü Şir, bu kişilerin Dünya Eskrim Federeasyonu sitesinde kayıt yaptığını açıkladı.

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