İslami ülkeler Mescid-i Aksa'nın savunması için kesin duruş sergilemeli

Konferansın kapanış törenine çok sayıda ülkeden katılan katılımcılar, yayınladıkları sonuç bildirgesinde Mescid-i Aksa'nın sürekli saldırıya uğraması ve Kudüs'ün Yahudileştirilmeye çalışılması kınanadı ve İslam ülkelerinden Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü savunmaları istendi.

Bu bildigede Mescid-i Aksa'ya saldırı, İslam kutsallarına yönelik tehlikeli bir komplo olarak belirtilirken, İslami ülkelerin bu salgıranlığa dur demesi ve buna karşı kesin ve ciddi duruş ve tavır sergilemeleri gerektiğinin altını çizildi.

33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, Türkiye dahil 90 ülkeden temsilcinin katılımıyla 14-16 Kasım tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. Türkiye'den Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konferansta bir konuşma yaptı.