İranlı kadın halterci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Hüseyni böylelikle İran kadınlar halter tarihinde ilk defa bronz madalya kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

76 kg'de yarışan Hüseyni, ilk koparma denemesinde 188, silkme denemesinde 110 ve toplamda 198 kg halteri kaldırarak bronz madalya elde etti.

Türkmen ve Türk halterciler ise sırasıyla ilk ve ikinci sırada yer aldılar.

Türkmen halterci Gülnebat koparma denemesinde 98, silkme denemesinde 120 ve toplamda 218 kg halteri kaldırarak altın madalya kazandı.

Türk halterci Narin Dilara ise koparma denemesinde 97, silkme denemesinde 127 ve toplamda 224 kg halteri kaldırarark gümüş madalya elde etti.

3 erkek ve 2 kadın’dan oluşan İran Milli Halter Takımı, Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası'na katılmak için Gaziantep'te.

Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası 14-17 Kasım tarihleri ararsında Gaziantep’te yapılmaktadır.

Eyüp Musevi, Rıza Beyranvend, Sohrab Muradi, İlham Hüseyni ve Perisa Cevanfikriyan’den oluşan İran halter kafilesinde erkekler dalında Muhammedhüeyin Berhah ve kadınlar dalında Saide Recebi teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

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