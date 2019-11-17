17 Kas 2019 11:47
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Uluslararası Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı, İranlı kadın halterciyi kutladı

Uluslararası Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı, İranlı kadın halterciyi kutladı

Tahran, İRNA- Uluslararası Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı Orsola Papandrea, İranlı kadın halterci İlham Hüseyni'yi İran tarihinde ilk kadın olarak mnadalya kazandığı için tebrik etti.

Türkiye'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'nda İran halter tarihinde bir ilki yaşatan İlham Hüseyni, bronz madalya kazanarsk adını tarihe yazdırdı.

Uluslararası Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı Orsola Papandrea, İlham Hüseyni'den bir fotoğraf paylaşarak, 'İran kadınlar halterinin ilk madalyasını kazanan İlham Hüseyni ve İran Halter Federasyonu'nu tebrik ediyorum' mesajını paylaştı.

İlham Hüseyni, Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'nda toplamda 198 kg ağırlığı kaldırarak bronz madalya elde etti.

İran'dan Eyüp Musevi, Söhrab Muradi, Rıza Beyranvend, Perisa Cevanfikriyan ve İlham Hüseyni, Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'nda madalya kazanmak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için yarışıyor.

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