İran'ın Kenduvan köyü ile Kapadokya iş birliği yapacak

Doğu Azerbaycan ilinde yer alan Üskü ilçesi Kaymakamı Babek Rezimeniş, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de bulunan Kapadokya ile İran'da bulunan Kenduvan köyü arasında büyük benzerlikler mevcut, ancak Kapadokya geçtiğimiz 10 ay boyunca 3 milyon turiste ev sahipliği yapmıştır' dedi.

Geçtiğimiz yıl Kenduvan'ı 1 milyon 650 bin yerli ve 22 bin yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Kaymakam Rezimeniş, 'Türk ve Kapadokya yetkilileri ile iş birliği yaparak, buraya turist çekmeyi amaçlıyoruz. Kenduvan köyü, Doğu Azerbaycan turizm merkezine dönüşebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Kenduvan köyünün bulunduğu Üskü ilçesinin turist çekecek büyük potansiyel barındırdığının altını çizen Üskü Kaymakamı, ilçeye bağlı Enderud köyünde 800 yıllık geçmişi ile güzel bir cami bulunduğunu ve Akbulak ile Urmiye Gölü kıyısı gibi diğer turistik cazibelerin Üskü'ye renk kattığını belirtti.

Kenduvan köyü, kayalıkların merkezinde bir bal peteği şeklinde inşa edilmiş evleri ile ünlü Doğu Azerbaycan ilinin merkezi tarihi ve güzel Tebriz'in yakınlığında yer alan en güzel ve eşsiz turistik cazibe merkezlerinden biridir.

Kayalık bir köy olarak Kenduvan, Sehend Dağları'nın volkanik etkileşimi, rüzgar, yağmur, kar ve tabii ki insan müdahalesi nedeniyle zaman içinde bugünkü halini almıştır.

Türkiye'nin Kapadokya bölgesi de İran’ın Kenduvan köyüne benzer. Ancak arada bir fark var: Kapadokya'nın taş evlerinde kimse yașamıyor ve bu bölge sadece turistik bir cazibe olarak kullanılıyor, ancak Kenduvan'daki taş ve güzel evlerde hala hayat devam ediyor. Üstelik bu evlerde yașayanlar yerli ve yabancı turistleri ağırlamanın yanı sıra kendi köy ve sade hayatlarıyla meşgul.

Bazı arkeologlar köyün ilk olarak İslam'dan önce kurulduğu kanısında. Bu benzersiz köyün taş evlerinin mimarisinde kireç, tebeşir, .amur vb. gibi inşaat malzemeleri kullanılmamıştır.

Bilindiğinin aksine, bu kayalık evler, sıradan evler gibi oturma odası, oturma odası, kiler, mutfak gibi farklı bölümlere sahip ve hatta su ve elektrik tesisatı ile donatılmışlar. Bu ilginç evlerin duvarlarının çapı yaklaşık 2 metre olduğu için, evin iç ortamı doğal olarak kışın ılık ve yazın serindir.

Sehend Dağları'nın yamaçlarında yer alan Kenduvan köyü, çok iyi bir iklime sahiptir ve çevresinde birçok yemyeşil arazi ve otlağı barındırması açısından, serin ve cazip bir mekan arayan turistlere uygun bir gezi teklifi olabilir.

Kenduvan köyünü ziyaret ederken akla gelen ilk algı, bu kayaların arı kovanlarına benzemesidir. Ne tesadüftür ki Kenduvan'da üretilen en önemli ürün ve hediyelik eşya baldır. Kuru yemișler de Azerbaycan bölgesinin bir başka hediyelik ürünü sayılıyor. Ayrıca, bu köyde yaşayan kadınların ürettikleri bazı el sanatlarını bulmak mümkün.

Bu köyde bir gece geçirmeyi planlıyorsanız, kayalık bir otelde kalmak en iyi öneri olabilir. Kenduvan köyünde gecelemek, tıpkı taşların arasında inşa edilmiş evler gibi yapılan iki harika beş yıldızlı ve tüm olanaklı otel nedeniyle eşsiz ve tekrarlanmayan bir deneyim olabilir.