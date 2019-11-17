İran-BM İş Birliği Belge ve Fotoğraf Sergisi İlam'da düzenlenecek

55 tarihi fotoğraf ve belgenin sunulacağı bu sergide İran'ın BM tarihindeki olaylarda etkin şahsiyetleri, BM'nin 7 genel sekreterinin İran ziyareti ve BM'nin İran'da uyguladığı olan ve projeleri gibi fotoğraf ve belgeler gün yüzüne çıkacak.

BM İran İletişim Ofisi Başkanı Maria Dotsenko'nun açılışını yapacağı bu sergide bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Sergilenecek fotoğraf ve belgeler, BM İran İletişim Ofisi, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA, İran Dışişleri Bakanlığı Belgeler ve Diplomasi Tarihi Merkezi ile İran Çağdaş Tarih Araştırmaları Kuruluşu'nun arşivelerinden derlenmiştir.

İran-BM İş Birliği Belge ve Fotoğraf Sergisi, İran'ın Milletler Camiası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların kuruluşundan beri bu kuruluşlarla iş birliği tarihine ışık tutuyor.

İran-BM Belge ve Fotoğraf Sergisi İlam'dan önce Kirmanşah, Yezd, Kirman, Buşehr, Sistan ve Beluçistan, Fars, Merkezi ve Kürdistan gibi illerde de düzenlendi.