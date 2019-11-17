Tahrip ve yakıp yıkma halkın işi değil, eşkiyanın işi

Benzin fiyatının artışına bazı kesimlerin itirazına işaret eden Ayetullah Hamanei, 'Kesinlikle halk bu karardan endişelenir ve üzüntü duyar. Onların zararınadır ancak yakıp yakma işi halkın değil, eşkiyanın işidir. Hiçbir akıllı ve ülkesine gönül veren insan, bu tür eylemlere karışmaz' diye konuştu.

İslam Devrimi karşıtları ve İran düşmanlarının her zaman bu tür tahrip ve güvensizlikleri desteklediklerini kaydeden Ayetullah Hamanei, 'Şimdi de bu işi sürdürüyorlar. Sorumlular ve yetkililer, benzinin fiyatındaki artışın halk üzerinde etkisini ve oluşturduğu sorunun en aza düşmesi için katkı sağlamalılar. Halk da bu tür yakıp yıkma eylemlerine karışan unsurlardan uzak durmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 15 Kasım'da ülke genelinde Yakıt Tüketimi Yönetim Planı, benzin fiyatının üç katına çıkarılması ile uygulanmaya başladı.