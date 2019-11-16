Yabancı turistlerin Erdebil müzelerini ziyaret oranında %97'lik artış

Bu dönemde 381 bin 710 kişinin Erdenil müzelerini ziyaret ettiğini belirten Erdebil Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Nadir Fellahi, bunlardan 10 bin 872 kişinin yabanc, geriye kalan 370 bin 838 kişinin ise yerli turistlerden oluştuğunu dile getirdi.

Fellahi'nin belirttiğine göre bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 270 bin 725 kişiydi. Bunlardan 5516 kişinin yabancı, 265 bin 209 kişi ise yerli turistlerden oluştu.

Erdebil ili çok köklü tarihi nedeniyle müze ve hazineler gibi birçok eşsiz tarihi eseri barındırıyor. Erdebil Şehir Müzesi'nin de içinde bulunduğu Şeyf Safyettin Erdebili Türbesi bunların başında yer alıyor..

Erdebil ilinde 8 müze bulunuyor. Bunların bir kısmı il merkezi dışında Nemin, Nir, Halhal ve Meşginşehr gibi ilçelerdedir.