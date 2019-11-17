İran'ın akıllı eldiveni, Hırvatistan İcatlar Müsabakaları'nın ikincisi oldu

Hırvatistan'da düzenlenen 2019 Dünya İnovasyon ve İcatlar Müsabakası, Küresel Mucitler Federasyonu, Hırvatistan İcatlar Tescil Kurumu, Hırvatistan Teknoloji ve Rkonomik Bakanlığı, Zagreb Ulusal Üniversitesi ve Dünya Fikri Mülkiyet Kurumu'nun iş birliği ile 23 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında başkent Zagreb'de düzenlendi.

Ünlü mucit Tesla'nın anısına her yıl düzenlendiği belirtilen müsabakalara İran'dan İsfahan Necefabad İslami Azad Üniversitesi araştırmacı katıldı. İran takımınıda Seccad Şeriat, Nigar Atayi, Gazel Söhrabi ve Hesti Rızayi yer alarak, turnuvanın ikinciliğini elde etmeyi başardı.

Termal elektronik akıllı nano eldiven icadıyla yarışmalara katılan İran takımı araştırmacıları, dağcıların sorunlarını teknik analizlerle çözmeye çalışarak, cep telefonunun bütün özelliklerini barındıran bir eldiven icat etmeyi başardı.

Vücut sağlığı ve dağcının konumunu kontrol eden bu akıllı eldiven, -40 derecede bile getekli sıcaklığı temin ederek, telefon iletişimini sağlıyor. Nano liflerden oluşan eldiven, aşırı sıcak havaya karşı çok dirençlidir.