İranlı sporcu FISU Ödülü'ne değer görüldü

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu 36. Genel Kurulu sırasında düzenlenen Gala gecesinde 2019 yılı en iyi sporcuları seçildiler.

Bu törende İranlı tekvandocu Armin Hadipur erkekler dalında en iyi sporcu olarak seçilerek, ülkemizi gururlandırdı.

2015, 2017 ve 2019 yıllarında art arda üç kez altın madalya kazanan Milli tekvandocumuz Hadipur, bu başarısından dolayı bu ödülü kazandı.

Kadınlar dalında ise Güney Koreli sporcu 2017 ve 2019 yıllarındaki altın madalya kazaranak gösterdiği başarılardan dolayı, ödülü elde etmeyi başardı.