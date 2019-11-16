İran 3. Hindistan Küresel Ticaret Fuarı'na katıldı

İran'ın Hindistan'da bulunan Teknoloji Satış Merkezi Müdürü Mucteba Kademgahi, İran'ın bu tür fuarlara katılmasının İran markasını geliştireceğini kaydederek, 'İran sürekli halı, fıstık ve hurma gibi gelkeneksel ürünleri ile bu tür fuarlara katılıyor. Ancak İran yakın bir tarihte çok ileri düzeyli teknolojisi ile dünya çapında anılacak' diye konuştu.

İran ekonomisinin halihazırda katma değeri yüksek ürünleri ihtiyacı olduğunun altını çizzen Kademgahi, ''Böylelikle ülkemizi ham ürün ve mahsul satmaktan kurtarabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bu yılki fuara .ok aktif biçimde katıldığının altını çizen Kademgahi, 'Hindistanlı iş adamları ve sanayiciler, İran'ın bilim temelli ürünlerine çok rağbet gösteriyor ve bazı anlar İran standı önündeki kalabalık çok yoğundu' diye belirtti.

Hindistan pazarının İranlılar ve İran firmaları için çok bakir ve kapasitesi yüksek bir pazar olduğuna değinen İran Teknoloji Satış Merkezi Müdürü Kademgahi, 'Hindistan'ın İran için büyük avantanjları, çok kısa bir gelecekte İran ve Hindistan ticari ilişkilerinin çok ileri safhaları taşıyacağının habercisi' diye ekledi.

3. Hindistan Küresel Ticaret Fuarı 13-14 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın Mumbay kenbtinde düzenlendi.