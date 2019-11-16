İran üniversitelerinde 3 bin yabancı öğrenci tıp dalında eğitim görüyor

Kürdistan ilinde Yabancı Öğrenciler Konsolosluk İşleri Ofisi'nin açılış töreninde konuşan Abdülhamid Alizade, ülke üniversitelerinde toplam 40 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü ve bunlardan 29 bininin Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde üniversitelerde olduğunu belirtti.

Yabancı öğrencilerin eğitim dönemlerinde de işaret eden Alizade, 'Söz konusu öğrencilerin yasırıs yüksek lisans, y,zde 34'ü lisans ve yüzde 16'sı doktora düzeyinde eğitim hayatını sürdürüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Bu öğrencilerin 10 bölümde okuduğuna işrat eden Alizade, 'Farsça Dil ve Edebiyatı en çok öğrenci barındırırken, mühendislik ve Fars Öğretimi de sonraki sıralarda yer alıyor' diye vurguladı.

Alizade'nin bildirdiğine göre, 2016 yılında 17 üniversite ve yüksek öğretim kurumunda yabancı öğrenciler öğretim görürken, bu sayının bu yıl 43'a ulaştığı ifade edildi.