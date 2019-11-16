İran ile Çin teknik iş birliği gelişecek

Çin merkezli Global Times gazetesine röportaj veren Settari, 'İran yaptırımlar nedeniyle teknoloji sektöründe büyüyüp gelişmek istiyor. Bu doğrultuda da Çin'le daha fazla iş birliğine odaklanmıştır' dedi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımların yeni konu olmadığını dile getiren İranlı yetkili, 'Bu olgu 40 yıldır devam ediyor. İran petrol ve enerji yerine teknolojiye odaklanmaya karar vermiştir. Teknolojinin büyümesi İran için önem arzediyor ve ülkemiz bu bağlamda yeteri kadfar potansiyel ve güce sahiptir' değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların sorun çıkartmasına rağmen inovasyonlara da nedenb olduğunun altını çizen Settari, 'Yaptırımlar İran'ın bir sektöründe ağırlığını hissettirse de diğer sektöürlerin canlanmasını sağlıyor' diye belirtti.

İran'ın teknoloji, nanoteknoloji ve havacılıkta müthiş ilerlemeler kaydettiğine değinen Settari, 'Çin'le geniş çaplı iş birliğinden yanayız. 70'ten fazla bilim temelli firmanın yetkilisindne oluşan bir heyetin başkanlığında Çin'i ziyaret etmekteyim ve CHTF fuarına katılmaktayız' diye ekledi.