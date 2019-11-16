İran ve Slovakya'dan kültürel ve sanatsal iş birliğine vurgu

Slovakya'yı ziyaret eden İran Kültür ve İslami İrşat Bakan Yardımcısı Muctaba Hüseyni ile bir araya gelen Slovakya Kültür Bakan Yardımcısı Conrad Rigo, İran'la kültürel iş birliğini artırmak istediklerini açıkladı.

İran'ın kültür ve sanat alanındaki konumundan övgüyle bahseden Rigo, 'İran ve Slovakya'nın kültür iş birliğinin geliştirilmes, Slovakya hükümetinin tam desteğini almıştır' diye konuştu.

İran Kültür ve İslami İrşat Bakan Yardımcısı Muctaba Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran'la Slovakya arasındaki kültürel ilişkileri artırarak İran'ın gerçek ve doğru yüzünü dünyaya tanıtmak istiyoruz. İran halkının sanatı sadece İran'a özgü değildir ve diğer halklara da esin kaynağı olabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve İslami İrşat Bakan Yardımcısı Hüseyni'nin bu izyareti kapsamında İran,Slovakya Kültür Haftası'nın düzenlenmesine de karar verildi.

Ayrıca İranlı müzisyenlerden oluşan bir grup sahneye çıkarak, İran halk müziğini seven Slovaklara güzel ve coşkulu anlar yaşattıç.

Slovakya'da İran Kültür ve Doğal Cazibeler Fotoğraf Sergisi düzenlendi

Kültür ve İslami İrşat Bakan Yardımcısı'nın Slovakya ziyareti çerçevesinde başkent Bratislava'da İran Kültür ve Doğal Cazibeler Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

İran'ın çeşitli bölgelerinde doğal örtü ve farklı etnikleri yansıtan 40 civarında fotoğraf bu sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.