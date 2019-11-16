Kazvin'den 4 Avrupa ülkesine kuru yemiş ihracatı

Başkent Tahran'ın batısında yer alan ve tarihi eserleyirle ünlü Kazvin'den Polonya, Rusya, Almanya ve Avusturya'ya kuru yemiş ve kilim ihracatı yapıldı.

Kazvin İmam Humeyni Yardım Komitesi Başkanı Mecid Mümini İRNA muhabirine yaptığı açıklamada Kazvin ilinin ülkenin kuru yemiş alanında önde gelen illerin arasında yer aldığını ve ildeki tarım ürünlerinin özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Mümini hedef çalışan kitlesinin köyde yaşayan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, köy hayatını canlandırmaya hedef edildiklerini bildirdi.