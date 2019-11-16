16 Kas 2019 09:24
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News Code: 83556584
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Kazvin'den 4 Avrupa ülkesine kuru yemiş ihracatı

Kazvin'den 4 Avrupa ülkesine kuru yemiş ihracatı

Kazvin, IRNA- Kazvin'de İmam Humeyni Yardım Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren emekçiler, 4 Avrupa ülkesine kuru yemiş ve kilim ihracatı gerçekleştirdi.

Başkent Tahran'ın batısında yer alan ve tarihi eserleyirle ünlü Kazvin'den Polonya, Rusya, Almanya ve Avusturya'ya kuru yemiş ve kilim ihracatı yapıldı.

Kazvin İmam Humeyni Yardım Komitesi Başkanı Mecid Mümini İRNA muhabirine yaptığı açıklamada  Kazvin ilinin ülkenin kuru yemiş alanında önde gelen illerin arasında yer aldığını ve ildeki tarım ürünlerinin özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. 

Mümini hedef çalışan kitlesinin köyde yaşayan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, köy hayatını canlandırmaya hedef edildiklerini bildirdi. 

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