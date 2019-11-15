Ruhani: İran bölgede kardeşlik ve vahdet istemekte

Vahdet Konferansına katılan yabancı konuklarla İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni ile görüşen Ruhani, İran’ın bölgedeki nüfuzunun gücü, askeri, bilimsel ve stratejik coğrafi konumundan dolayı olmadığını kalplere nüfuzundan dolayı olduğunu söyledi.

Ruhani, Irak, Yemen, Suriye, Yemen, Lübnan halkının İran ile yakınlık hislerinin İslami Devrimin Peygamberin yolunda olan mesajından dolayı olduğunu söyledi.

Ruhani, İran müsteşari güçlerinin Lübnan, Suriye ve Irak’taki varlığının insanların hürriyeti için olduğunu belirterek, ‘’Bizin günümüz dünyasında Amerika ve Siyonist rejim tecavüzü karşısındaki kurtuluşumuz İslam Peygamberinin yolunu izlemekten geçmektedir. ‘’ dedi.

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2012