Ayetullah Hamenei: İslam dünyasının bugünkü musibetlerinin nedeni İslami birliğin zayıflığıdır

İslam Peygamberinin Kutlu Doğum Gününde üst düzey yetkililer, Uluslararası Vahdet Konferansına katılan misafirler, İslam ülkelerinin Tahran Büyükelçileri ve halkla görüşen Ayetullah Hamenei, sahte İsrail rejiminin yok olmasının anlamının Yahudi halkının yok olması anlamına gelmediğini, Filistin’in gerçek sahibi olan Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların hükümetinin hakim olacağı anlamı taşıdığını ifade etti.

Ayetullah Hamenei, ‘’Baita Amerika, İslam düşmanları İslam’ın esası ve tüm İslam ülkelerine karşıdırlar ve onarın bölgemizdeki silahı, karar alınan yerlere nüfuz, milletler arasında ayrıştırma yapma, sorunların çözüm yolunun teslim olma fikrini yerleştirmesidir. Bu planların karşısında aydınlatma ve direniş yapılması gerekir. ‘’ dedi.

Vahdetin siyasi ve taktik hareket olmadığını bunun İslam ümmetinin kalbi inancı olduğunu ve İslami Vahdet düşüncesinin İslam inkılabı öncesinde bile destekleyicileri olduğunu ve bunlardan birinin de Ayetullah Brucerdi olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, vahdetin ilk adımının İslam ülkelerinin bir birine saldırıdan ve darbe indirmekten kaçınmak ve ortak düşman karşısında birlik olduğunu belirterek, sonraki aşamalarda İslam ülkelerinin bilim, servet, güvenlik ve siyasi güç paylaşımı ve bunun amacının da yeni bir İslami medeniyete ulaşmak olduğunu söyledi.

İslam dünyasının en büyük musibetinin Filistin meselesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, İran’ın Filistin meselesindeki tutumunun kati ve ilkesel olduğunu belirterek, İslam Devriminin zafere ulaşmasından bu yana bu tutumda değişiklik olmadığını ve İran’ın her zaman Filistin ve Filistinlilere yardım ettiğini ve edeceğini ve bunun tüm İslam dünyasının da görevi olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, sözlerinin bir bölümünde barışçıl nükleer enerjinin milletlerin ihtiyacı olduğunu belirterek, batılıların bu bilimi tekel olarak kendilerine istediklerini belirterek, bunu isteyen milletlerin bağımsızlığı ve şerefleri karşısında onlara damla damla bunu vermek istediklerini belirterek, ‘’Batılılar bizin itikadi olarak nükleer silah peşinde olmadığımızı biliyorlar ve onların İran’ın nükleer yönde adımlarına karşı gelmelerinin sebebi, İran’ı nükleer sanayiden alıkoymaktır. ‘’ dedi.

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2012