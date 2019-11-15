İslami Cihat, İran’ın Filistin direnişine yardımlarından dolayı teşekkür etti

Abu Hamze yaptığı açıklamada, ‘’Başta İran olarak direniş cephesinden Filistin direnişine verdikleri desteğe teşekkür ediyorum. ‘’ dedi.

Kudüs birliklerinin askeri olarak İslami Cihadın emrinde olduğunu ifade eden Abu Hamze, Filistin direnişçilerinin Sabah Çığlığı operasyonlarında yeni bir hamaset yarattıklarını ve bunun tarihe geçeceğini söyledi.

Filistinli Mücahit Ebu Selim’in terör olayına değinen Abu Hamze, direniş güçlerinin güçlenmesine sebep olacağını söyledi.

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2012