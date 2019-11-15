İran, Hurma ihracatında dünya birincisidir

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hüseyin Müderris Hiyabani, Buşehr’de düzenlenen Uluslararası Hurma Sempozyumunda yaptığı konuşmada bu konuyu belirtti.

İran’ın Hurma ihracatında dünyadaki konumunun birincili ve ikincilik arasında değiştiğini ifade eden Hiyabani, yapılan planlamalarla birinciliğin tespit edileceğini söyledi.

Ülkede üretilen 1.2 milyon ton Hurma’nın 400 bin tonunun ihracat kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Hiyabani, ülkede ihracata çok önem verildiğini söyledi.

Hurma, Safran, Fıstık, Halı gibi ürünlerin İran’ın geleneksel ihraç malları olduğunu ifade eden Hiyabani, bu ürünlerin genel ihracat içindeki payının düştüğünü fakat planlamalarla bunların payının arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

İran’ın petrol dışı ihracatının geçen sene 45 milyar dolar olduğunu ifade eden Hiyabani, geleneksel ihraç mallarının İran’ın kültür ve kimliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Hiyabani, Safran’da üretimden ihracata kadar oluşturulan zincirle ürünün kalitesi ve değerinin korunduğunu belirterek, ayni yöntemin Hurma içinde uygulanacağını ve İran Hurmasının marka değerinin arttırılacağını söyledi.

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2012