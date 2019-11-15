Musevi: İran her zaman insan haklarının yükseltilmesine çaba göstermiştir

BM Genel Kurulu 3. Komitesinde İran aleyhine onaylanan insan hakları konulu kararla ilgili açıklamada bulunan Musevi, bu kararın onu oluşturanların ikiyüzlülüğü ve nifak’ının göstergesi olduğunu ve bundan dolayı meşruiyet ve itibardan yoksun olduğunu söyledi.

Kararı destekleyenlerin insanlık aleyhine cinayetlerinin çocuk öldürmekten, eleştirenleri doğramaya ve yok etmeye ve ekonomik terörizm uygulamaya kadar geniş insanlık dışı uygulamaları olduğunu ifade eden Musevi, ‘’İnsan haklarını çiğnemekte uzun geçmişe sahip olanlar hatta günümüzde de insanlığın onların bitmez bilmeyen savaş ve diktatörleri desteklemelerinden acı çektiği bilinmesine rağmen insan hakları iddiasında olmaları ironidir ve bu ülkeler İran’a insan hakları tavsiyesi verecek konumda değiller. ‘’ dedi.

Musevi kararın tek taraflı ve gerçek dışı olduğunu ifade ederek, 83 milyon İran vatandaşının Amerika tarafından uygulanan ekonomik terörizmle çiğnenmekte olduğunu söyledi.

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2012