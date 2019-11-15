Hurma, İran-Türkiye ticaretinin artması için önemi kapasitedir

Sempozyuma katılan Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy yaptığı açıklamada, ilk kez Buşehr’i ziyaret ettiğini belirterek, Buşehr’deki ekonomik kapasitenin özellikle Hurma ile ilgili kapasitenin kendisini hayrete düşürdüğünü söyledi.

Buşehr’de bir çok Hurma markası olduğunu ifade eden Süsoy, üreticilerin fuarlar ve kongrelerle markalarının tüm dünyaya tanıtımını sağlayabileceklerini söyledi.

Süsyoy, Buşehr’de Hurma üretimi ve paketlenmesinin hijyen bir ortamda gerçekleştiğini belirterek bunu ihracatın artması için kendi başına bir kapasite oluşturduğunu söyledi.

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2012