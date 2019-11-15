7 ayda 24.5 milyar dolar ihracat gerçekleşti

Hiyabani, Buşehr kentinde yaptığı açıklamada 7 aylık dönemde 80 milyon ton petrol dışı ürünün ihraç edilerek 24.5 milyar dolar döviz girdisi sağlandığını ve bunun bir önceki yıla göre ağırlık olarak yüzde 17 artış gösterdiğini söyledi.

Hiyabani, ihracatın değer olarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 azaldığını da sözlerine ekledi.

Hiyabani, ihracatın ülkenin kurtuluş yolu olduğunu belirterek, üretimle iç piyasaya ve ihracata ağırlık verilmesini ve 80 milyonluk iç piyasanın korunmasının yanında İranlı üreticilerin 15 komşu ülke pazarlarına girmeleri gerektiğini söyledi.

Hiyabani, ihracatın teşvik edilmesi için teşvik paketleri hazırlandığını ve ihracatçıların bu paketlerden yararlanarak ihracatlarını arttırabileceklerini söyledi.

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2012