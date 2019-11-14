Azerbaycan, İran ile kültürel ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

İran İslami Kültürel ve İletişim Kurum Başkanı Abuzer İbrahim Torkeman ile görüşen Garayev, iki ülkenin çeşitli kültürel işbirliğinin başarılı olduğunu söyledi.

İki ülke sinemacılarının ortak projelerine değinen Garayev, İran sinemasının başarılarının Azerbaycan’da yakından izlendiğini ve bu hususta İran’ın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Garayev, Azerbaycan ve İran üst düzey ilişkilerine ve iki ülkenin tüm alanlardaki işbirliğine değinerek, iki ülkenin sarsılmaz tarihi, kültürel ve dini bağlara sahip olduklarını söyledi.

Türkman da dün Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşme ve ikinci dini yetkililer toplantısına katılımına değinerek, iki ülkenin son yollardaki ilişkilerinin gözle görülür şekilde geliştiğini ve İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerinin arttırmak istediğini söyledi.

Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki işbirliği ve iki ülke televizyonları arasındaki ortak işbirliği konusunda fikir alış verişinde bulundular.

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2012