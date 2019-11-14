Al-i Habib: Ekonomik terörizmi planlayıcıları İran’da insan hakları için Timsah gözyaşı döküyor

Al-i Habib, BM Genel Kurulu 3. Komitesi toplantısında, toplantının insan haklarını su istimal edenler için bir fırsat olduğunu söyledi.

İran aleyhindeki tasarıyı öneren Kanada’nın çelişkili davranışları olduğunu ifade eden Al-i İshak, ‘’Filistin’de Apartheid’i destekleyen bir devletin İran’da nasıl insan hakları savunucusu olabilir? Bu sadece bir riya göstergesidir. ‘’ dedi

İran’ın defalarca insan hakları konusunda tüm ülkelerle anlamlı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini ifade eden Al-i İshak, bu önerilerin sağır kulaklarla karşılaştığını belirtti.

Güven ve diyalogun, yalan, korku ve riya ile mümkün olmayacağını ifade eden Al-i İshak, zorbalığın geçerliği olmayacağını ve bu husus konusunda ikazda bulundu.

Amerika’nın İran’daki ekonomik terörizmine değinen Ali- Habib, Amerika’nın genelde sivilleri hedef alarak onların haklarını gasp ettiğini ve bundan dolayı timsah gözyaşlarının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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2012