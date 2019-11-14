14 Kas 2019 17:03
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News Code: 83555260
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Ruhani, İslam Peygamberinin kutlu doğum haftasını kutladı

Ruhani, İslam Peygamberinin kutlu doğum haftasını kutladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Peygamberinin kutlu doğum haftasından dolayı İslam ülkeleri liderlerine birer tebrik mesajı gönderdi.

Ruhani mesajında, İslam Peygamberinin tüm dünya için barış ve rahmet mesajı getirdiğini belirterek, İslam Peygamberinin davranışlarının tarih boyunca müminler ve Müslümanlara yol gösterici olduğunu belirtti.

Ruhani, İslam Peygamberinin örnek alınması ile Müslümanların, ülkeleri ve tüm dünya için barış, istikrar ve adaleti hediye etmelerini temenni etti.

Ruhani mesajında tüm İslam ülkelerine esenlikler diledi.

12-17 Rebiülevvel ayı İslam dünyasında Vahdet haftası olarak adlandırılmaktadır.

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2012

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