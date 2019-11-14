İran ve Türkiye İslam Dünyasının en önemli ülkelerindendir

Türk üniversitelerinden bir grup Kuran hocası ile görüşen Abbasi, iki ülke bilim merkezleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi temennisinde bulunarak, iki ülkenin İslam dünyasının bilimsel açıdan ilerlemiş ülkeleri olduğunu söyledi.

Abbasi, Türk heyetinin Camietül Mustafa kurumunun kapasiteleri ile yakından tanışarak Türkiyedek, bilim merkezi ve Camietül Mustafa kurumu arasında işbirliği imkanlarının sağlanmasını belirtti.

İran devriminin hedefinin İslami medeniyeti canlandırmak olduğunu belirten Abbasi, İran devriminin dünya ve İslam dünyası için mesajının bilim, maneviyat ve adalet olduğunu söyledi.

Müslümanların her zaman parlak bir medeniyeti insanlığa hediye edebileceklerini gösterdiklerini ifade eden Abbasi, Müslümanların bilim ve medeniyet geçmişi, İslami düşüncenin insanlık için yeni bir medeniyet hediye edebileceğini göstermekte olduğunu söyledi.

Türk heyeti de Camietül Mustafa Kurumu ve Türk bilim merkezlerinin ortak çalışmalarını isteyerek, iki ülke ulemasının katılımıyla bir komisyon kurulmasını istediler.

Camietül Mustafa Kurumunda 136 ülkeden 10 binlerce kişi eğitim görmektedir.

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2012