Ayetullah Hamenei bir çok mahkumun af önerisini onayladı

Onay çerçevesinde bugüne kadar mahkumiyetleri kesinleşen bir çok hükümlünün affı ve cezalarının hafifletilmesi öngörülmektedir.
Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reyisi, Ayetulah Hamenei’ye gönderdiği yazıda İslam Peygamberinin kutlu doğum haftası dolayısıyla 3552 mahkumun af veya cezalarının azaltılması önerisinde bulunmuştu.
Ayetullah Hamenei Anayasa’nın 110. Maddesinin 11. Fıkrası gereği bu öneriyi kabul ettiğini ilan etti.
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2012
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, genel ve devrim ve silahlı kuvvetler mahkemelerinde mahkum olan bir çok hükümlünün affı veya cezalarının hafifletilme önerisini onayladı.
Onay çerçevesinde bugüne kadar mahkumiyetleri kesinleşen bir çok hükümlünün affı ve cezalarının hafifletilmesi öngörülmektedir.
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