Ayetullah Eraki: Tüm İslam dünyasından vahdet sesi duyulmakta

33. uluslararası Vahdet Konferansı katılımcıları ile İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin türbesinde saygı duruşunda bulunan Ayetullah Eraki, Müslümanları birlik ve beraberlik yolunun sonuç verdiğini İslam coğrafyasında vahdet çığlığının duyulduğunu söyledi.

33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı dünyanın 93 ülkesinden 350 katılımcıyla ‘’Mescidi Aksa’yı Savunmada Ümmeti Vahdeti’’ ana eksenli tema ile Tahran’da başladı.

Konferans teması ile ilgili 60 bilimsel makale gönderildiğini ve buları bilimsel ve araştırma dergilerindn basılacağı ifade edilmektedir.

Bu sene Konferansta 16 uzmanlık oturumu gerçekleşecektir ve komisyonların bu seneki en önemli özelliği gençlerin iştirakinin artmasıdır.

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2012