14 Kas 2019 11:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83554773
0 Persons

Ayetullah Eraki: Tüm İslam dünyasından vahdet sesi duyulmakta

Ayetullah Eraki: Tüm İslam dünyasından vahdet sesi duyulmakta

Tahran, IRNA- İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Başkanı Ayetullah Mohsen Eraki, günümüzde tekfir ve fitne dalgalarının her zamandan daha çok inzivaya itildiğini belirterek, günümüzde tim İslam aleminde vaat et sesinin duyulduğunu söyledi.

33. uluslararası Vahdet Konferansı katılımcıları ile İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin türbesinde saygı duruşunda bulunan Ayetullah Eraki, Müslümanları birlik ve beraberlik yolunun sonuç verdiğini İslam coğrafyasında vahdet çığlığının duyulduğunu söyledi.

33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı dünyanın 93 ülkesinden 350 katılımcıyla ‘’Mescidi Aksa’yı Savunmada Ümmeti Vahdeti’’ ana eksenli tema ile Tahran’da başladı.

Konferans teması ile ilgili 60 bilimsel makale gönderildiğini ve buları bilimsel ve araştırma dergilerindn basılacağı ifade edilmektedir.

Bu sene Konferansta 16 uzmanlık oturumu gerçekleşecektir ve komisyonların bu seneki en önemli özelliği gençlerin iştirakinin artmasıdır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 6 =