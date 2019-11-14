14 Kas 2019 11:12
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News Code: 83554760
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İran ve Çin arasında bilimsel işbirliği artmakta

İran ve Çin arasında bilimsel işbirliği artmakta

Pekin, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Bilimsel ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, İran ve Çin arasında bilimsel işbirliğinin artmakta olduğunu bildirdi.

Çin, Bilim Bakanı daveti ile o ülkede bulunan Settari, Çin bilim bakanı, Uluslararası İşler Bakanı ve diğer bazı yetkililerle görüşeceğini belirterek, ziyaretinde Çin Bilim Bakanı ile anlaşma imzalayacağını söyledi.

Settai, bu anlaşma çerçevesinde gelecekte iyi işbirliği imkanı olacağını belirtti.

Settari, Çin ziyaretinin ilk ayağında iki ülke bilim temelli firmaları arasındaki işbirliğinin artması için Şencen bölgesinde temaslarda bulundu.

 Bu ziyarette Settari’ye 70 bilim temelli İran firmasının üst düzey yöneticileri eşlik etmekteydi. Bu ziyarette iki ülke bilim temelli firmaları arasında 7 anlaşma imzalandı.

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2012

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