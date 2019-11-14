Ruhani: Bölgedeki savaş, ihtilaf ve ayrışmaların sebebi Amerika’dır

33. Uluslararası Vahdet Konferansında konuşan Ruhani, ‘’Bugün bölge ve İslam Dünyasında kimse bölgede dünya istikbarı ve Amerika’dan iyi ve hayırlı bir iş görülmediğini bilmektedir. Son 30 yılda bölgedeki tüm savaş, ihtilaf ve ayrışmaların temelinde Amerika ve Siyonist rejim vardı. ‘’ dedi.

Konferansın bu seneki gündeminin Mescidi Aksa olduğunu ifade eden Ruhani, düşmanların son yıllarda Filistin ve Kudüs konusunu İslam dünyasının birinci gündem maddesi halinden çıkarılması ve hatta unutturulmasına çalıştıklarını belirterek, İslam dünyası kamuoyu ve düşünürlerinin bua izin vermeyeceklerini söyledi.

Son yıllarda en büyük çabanın batı ve Amerika’nın İslam dünyasına nasıl cinayetler işlediklerini unutturmaya çalışmak olduğunu ifade eden Ruhani, Filistin’in bir grup işgalci tarafından işgal edildiği ve milyonlarca Filistinliyi avare ettiklerini unutturulmaya çalışıldığını fakat bundan başarılı olamadıklarını söyledi.

Afganistan, Irak, Yemen halkının öldürülmesi, İslam ülkeleri arasında ihtilafların, Amerikan komploları ile oluştuğunu ifade eden Ruhani, ‘’Bazıları Amerika’nın çözüm yolu olabileceğini söylüyorlar, bize Amerika’nın geçmiş yıllarda hangi ülke halkı ve hangi bölgeye hizmet ettiğini gösterini. Ortadoğu’da hangi darbe, savaş veya ihtilafın arkasında Amerika ve Siyonist rejim olmadığını gösteriniz. ‘’ dedi.

Amerika’nın Arap ve İslam dünyasının düşmanı olduğunu ifade eden Ruhani, bu düşmanlığın Siyonist rejim başkenti olarak Kudüs’ü tanımaları ile herkes için daha açık şekilde belirlendiğini söyledi.

‘’Zihinlerde ilk silinmesi gereken şüphenin Amerika’nın bölgenin ve İslam dünyasının dostu olmasıdır’’ diyen Ruhani, ikinci aşamada herkesin bölge konuların bölge halkı ve ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiği ve diğerlerini bir sorunu çözemeyeceği ve sorun yaratıcı olmaları gerçeğinin kabul edilmesi olduğunu söyledi.

33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı dünyanın 93 ülkesinden 350 katılımcıyla ‘’Mescidi Aksa’yı Savunmada Ümmeti Vahdeti’’ ana eksenli tema ile Tahran’da başladı.

Konferans teması ile ilgili 60 bilimsel makale gönderildiğini ve buları bilimsel ve araştırma dergilerindn basılacağı ifade edilmektedir.

Bu sene Konferansta 16 uzmanlık oturumu gerçekleşecektir ve komisyonların bu seneki en önemli özelliği gençlerin iştirakinin artmasıdır.

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2012