33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Tahran’da başladı

Bu seneki konferansın ana ekseni ‘’Mescidi Aksa’yı Savunmada Ümmeti Vahdeti’’ konusudur ve konferansın programları bu eksende olacaktır.

İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Mohsen Eraki, bu sene konferansa katılımcı sayısının geçmiş yıllardan ve ülke sayısı bakımından daha fazla olduğunu belirterek, daha çok katılımcının konferansa katılmak istediğini fakat konferansın sınırlamalarından dolayı bunu yapmadıklarını söyledi.

Konferans teması ile ilgili 60 bilimsel makale gönderildiğini ve buları bilimsel ve araştırma dergilerindn basılacağı ifade edilmektedir.

Bu sene Konferansta 16 uzmanlık oturumu gerçekleşecektir ve komisyonların bu seneki en önemli özelliği gençlerin iştirakinin artmasıdır.

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2012