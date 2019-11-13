Meşhed’de Uluslararası MS Kongresi düzenlendi

Kongrenin Sekreteri Dr. Payam Sasannejad düzenlenen törende bu bilimsel toplantının MS hastalığının en önemli toplantısı olduğunu belirtti.

Sasannejad, Avrupa, Ortadoğu, Fars Körfezi ve Amerika’dan 40 yabancı uzman hekimin kongreye katıldığını belirterek, kongreye ulaşan 158 makaleden 58 makalenin konuşma ve diğerlerinin poster şeklinde sunulduğun ifade etti.

Sadannejaf, kongrede en yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri, yeni teşhis yöntemleri, çocuklarda MS, hastaların sorunları ve uzman doktorların bu hastalıkla ilgili yaşadığı sorunların gündeme geldiğini ifade etti.

İran’ın MS hastalığına yakalanma yönünden dünyanın orta sınıf ülkelerinde yer aldığını ifade eden Sasannejad, kongrede 5 sempozyum ve hastalıkla ilgili ilaçlardan oluşan bir fuarın da düzenlendiğini söyledi.

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2012