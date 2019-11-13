İran parlamento heyeti, Suriye Başbakanı ile görüştü

Görüşmede taraflar ticaret hacminin artması için özel sektörün yatırım yapmasının önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesini istedi.

Görüşmede Başbakan Hamis; Suriye ve İran arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerinin gittikçe daha sağlam hale gelmekte olmasına işaret ederken bu bağlamda iki taraflı ziyaret değişiminin oynadığı önemli rölünü vurguladı.

Hamis ayrcıa; şimdiki merhalenin yerel kaynaklardan en iyi şekilde yararlanılması ve vatandaşların yaşam koşulları üzerindeki savaş etkilerini hafifletmek için hükumetin yoğun çabalarına tanık olduğunu bunun paralelinde de gelecek aşamada ulusal ekonomiyi güçlendirmek için stratejik planların koyulduğunu açıkladı.

Öte yandan Zulnuri; iki dost halkların arasındaki tarihi ilişkilerinin teröre karşı ortak çabalarından sonra daha derinleştiğine işaret ederken Suriye’nin teröre karşı tam zaferden sonra bu sürecin devam edileceğine vurgu yaptı.

Zulnuri; İran’ın, Suriye’nin yeniden yapılanma aşamasında, özellikle enerji, tarım, altyapı geliştirme, yollar ve stratejik endüstriler alanlarında, Suriye başarılı deneyimlerini paylaşma isteğine dikkat çekti.

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2012