Cihangiri: İran, ekonominin zor dönemecini geride bırakmıştır

Urumiye’de açılışlara katılan Cihangiri, ‘’Amerikalılar bu ambargolarla İran’da ciddi gerginlikler yaratacaklarını düşünüyorlardı fakat İran halkının birliği ve himmeti ve sabrı ile bu hedeflerine ulaşmadılar. ‘’ dedi.

Amerika’nın bazı işlerin önündeki engellemelerinin sürekli olamayacağını ifade eden Cihangiri, bu düşmanca tutumun son bulacağını ve İran halkı önünde aydınlık günler olacağını söyledi.

Özel sektörün önemine değinen Cihangiri, mucizelerin özel sektör tarafından gerçekleştiğini zira hükümetlerin yatırım için imkanlarının kısıtlı olduğunu söyledi.

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2012