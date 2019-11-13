İran'a karşı yaygaraya aldanmayız

UAEK'nin İran'la ilgili son raporunu okuduğunu açıklayan Ryabkov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun açık olduğunu ve İran ile UAEK'ye bu durumu açıklamaları için fırsat tanınması gerektiğini söyledi.

Fransa Haber Ajansı, UAEK'nin raporuna işaret ederek, İran'ın bir özel tesisinde uranyum izi bulunduğunu iddia etmişti.

Bazı nüfuz sahibi kişilerin bu konuyu kötüye kullanmak istediklerinin altını çizen Rus yetkili, AB'nin konu ile ilgili yayınladığı son deklarasyonunun bunun bir örneği olduğunu belirtti.

İran'la UAEK arasında yaşanan son olayın daha önce başka ülkelerle bu kurum arasında da benzerinin görüldüğünü dile getiren Ryabkov, bu tür meselelerin kriz yaratılmadan çözüldüğünü ve İran'la ilgili meselenin de böylece çözülebileceğini vurguladı.

Fars Körfezi'nde tansiyonun daha da yükselmemesi gerektiğini bildiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, 'Bize göre diploması sorunların çözümü için fırsat verilmeli' diye ekledi.