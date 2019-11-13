İran-Türkiye ticareti büyüyor

İran'ın güneyinde Buşehr'de düzenlenen 2. Hurma ve Yan Sanayi Fuarı'na katılan İzit, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İki ülke iş adamlarının iş birliğini desteklediklerini açıklayan İzit, 2Bu bağlamda İranlı iş adamları ve girişimcilerini Türkiye'de düzenlenen fuar ve sergilere daha aktif katılmaya çağırıyoruz' dedi.

Türkiye'nin İran'la ticaret hacmini geliştirme yönünde çaba sarfettiğine değinen İzmir Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyesi ve Menemen Ticaret Odası Başkanı Susu İzit, bu konuda İzmir ve Menemen ticaret odalarının büyük rol üstlendiğini dile getirdi.

Menemen'in büyük tarım sanayi kapasitesi olduğuna dikkati çeken Türk iş adamı, 'Bölgemizin en büyük avantajlarından biri, serbest bölgenin bulunmasıdır. Birçok ülke burada ürün üretiyor ve ayrıca liman ulaşımı da kolaydır' diye konuştu.

Menemen'in dünyanın en büyük 10 limanından biri olduğuna değinen İzit, İran'ın Buşehr'i ile Türkiye'nin Menemen ilçesinin iş birliğini geliştirmesi umduklarını sözlerine ekledi.