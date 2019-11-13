İran ve Hollanda çevre iş birliğini geliştiriyor

İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Mesud Tecrişi işe başkent Tahran'da bir araya gelen Büyükelçi, Hollanda'nın toprak tuz miktarının azaltılması ve tarımla ilgili sanayi konusunda İran'a destek vermeye hazır olduğunu ve Paris İklim Anlaşması'na ilişkin İran'la iş birliği yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

İran Çevre Koruma Başkan Yardımcısı Tecrişi de bu görüşmede yaptığı açıklamada Paris İklim Anlaşması çerçevesinde hava kirliliğinin azaltılmasını ve temiz hava solumak istediklerini belirtti.

Avusturya ve Hollanda ile Urmiye Gölü'nün canlanması hakkında iş birliği yaptıklarına değinen Tecrişi, 'İran her zaman Hollanda ile iyi ilişkilere sahip olmuştur. Halihazırda da Hollanda bilim merkezleri ve üniversiteleri ile iletişimimizi güçlendirerek bilimsel tecrübelerimizi birbirimizle paylaşmayı hedefliyoruz' diye ekledi.