İranlı kadın halterciler Türkiye Halter Turnavası'na katılacak

3 erkek ve 2 kadın’dan oluşan İran Milli Halter Takımı, Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası'na katılmak için yarın Gaziantep'e gidecek.

Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası 14-17 Kasım tarihleri ararsında Gaziantep’te yapılacak.

Eyüb Musevi, Rıza Beyranvend, Sohrab Muradi, İlham Hüseyni ve Perisa Cevanfikriyan’den oluşan İran halter kafilesinde erkekler dalında Muhammedhüeyin Berhah ve kadınlar dalında Saide Recebi teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda, İranlı halterciler Tokyo'daki 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya ve kota elde etmek için bu turnuvada mücadele edecek.