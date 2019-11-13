İranlı yönetmen, Avustralya Film Festivali'nden ödül aldı

Avustralya Film Festivali jüri heyetinin bu ödülünü İranlı yönetmen Emir Gulami'ye vermeyi kararlaştırdığı açıklandı.

Bir emekli askerin hayatının anlatıldığı bu film, geçtiğimiz 12 yıl boyunca dünyada çeşitli kültür ve halkları yakınlaştıran filmler arasında eyr alarak bu ödülü kazandı.

Deniz Dalga Dalga Dalgalanıyor filminde deniz üzrinde bir evde yaşayanve deniz altında savaştan ölenler için tabutlar yapan simgesel bir kişinin hayatı anlatılıyor.

Bu film geçtiğimiz yıl Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Süleymaniye İran Filmleri Festivali'nde de en iyi yönetmen ödülü kazanmayı başarmıştı.

Gulami yrıca Bir Numaralı Apartman isimli bir filmi de yönetmiştir.