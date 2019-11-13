Fransa’nın Tahran Büyükelçisi OANA başkanlığına seçildiği için İRNA'yı kutladı

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Thiébaud, Tahran'da İRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi ile görüşmesinde yaptığı açıklamada Fransa Haber Ajansı'nın ile İRNA'nın farklı uluslararası ve bölgesel arenalardaki iş birliğini genişletebileceklerini belirtti.

İRNA Genel Müdürü Haşimi, "İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA), Fransız haber ajansı AFP de dahil olmak üzere saygın bölgesel ve küresel haber ajanslarıyla işbirliğini genişleterek uluslararası bölgesel faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor" dedi.

Güney Kore’nin Başkenti Seul’de düzenlenen 17. Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Genel Kurul toplantısında İRNA’nın OANA’nın bir sonraki dönem başkanlığı onaylandı.

Yürütme kurulu üyeleri, Avustralya Associated Press (Avustralya), Xinhua (Çin), IRNA (İran), Anadolu Ajansı (Türkiye), Azertac (Azerbaycan), Kyodo News (Japonya) dahil olmak üzere Asya ve Pasifik'teki en büyük haber ajanslarının başkanlarıdır. VNA (Vietnam), PTI (Hindistan), Bernama (Malezya), Montsame (Moğolistan), Yonhap (Güney Kore), WAM (BAE).

Asya ve Pasifik'teki haber ajanslarının organizasyonu, 1961'de UNESCO'nun girişimi ile kuruldu. Amacı, küresel olaylara alternatif bakış açısını aktif olarak tanıtmak ve çok kutuplu bir dünya fikrini sürdürmektir. OASA, dünyanın en büyük medya kuruluşu olan 35 ülkeden 44 haber ajansını bir araya getiriyor. OASA üyesi ülkeler toplam dünya bilgi akışının üçte ikisini oluşturuyor.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği OANA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) inisiyatifiyle kuruldu.

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