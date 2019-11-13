İslam dünyasının daha fazla birliğe ihtiyacı vardır

Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi ile bir araya gelen Kültür ve İslami İrşat Bakanı Salihi, 'İran'ın Filistin'e ilişkin politikası, tüm yerlerinden edilmiş Filistinli mületcilerin evlerine dönmesi ve Filistin sorununun demokrasi ile çözüme kavuşmasıdır' dedi.

İşgalci İsrail rejiminin kurulmasının sadece bir devletçiğin kurulduğu anlamına gelmediğinin altını çizen İranlı Bakan, bu devletçiğin kuruluşunun arkasında bölgesel sorunların körüklenmesi gibi diğer olay ve komploların olduğunu dile getirdi.

Filistin'in Tahran Büyükelçisi Zavavi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran büyük bir ülke ve ümemt ve çeşitli etniklerden oluşan bir topraktır ve İslam ve Filistin meselesinin merkezinde yer aldığı büyük bir ideolojiyi savunuyor' dedi.

İslami birliğin önemine atıfta bulunan Zavavi, 'İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve Batı çin bir tehdittir ve büyük İsrail'in hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engeldir. İran ayrıca diyalog ve iş birliğine önem vermektedir' diye ekledi.