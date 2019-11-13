İran, İsrail'in İslami Cihat Hareketi komutanına düzenlediğini terör saldırısını kınadı

İsrail işgalcilerinin uluslararası mahkemelerde savaş suçluları olarak kovuşturma ve cezalandırma gerektiğini kaydeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası örgütlerin İsrail saldırganlığına karşı sessizliği ve hareketsizliğine işaret ederek, bölgesel ve uluslararası örgütleri, terörist eylemlerin işgalini durdurmak ve savunmasız insanları ve ezilen Filistinlileri korumak için insani ve hukuki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İslami Cihat Hareketi dün bu grubun liderlerinden Baha Ebu el Ata'nın İsrail hava saldırısı sırasında öldüğünü açıkladı.

İslami Cihat Hareketi, cihat ve direniş yolunun güç kullanımıyla devam edeceği ve öldürmenin ceza olmadan bırakılmayacağı konusunda ısrar ediyor.

İslami Cihat'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve karısı, İsrail ordusu tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.