İran ve Nahçıvan spor ve gençlik iş birliğini değerlendirdi

Nahçıvan Gençlik ve Spor Bakanı Cabbarov bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'la spor sektörü da dahil birçok alanda köklü ilişkilere sahip olduklarına işaret ederek, İran'ın Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan illeri ile ve özellikle Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

Gelecekte tarafların çabası ile ikili ilişkilerin gelişeceğini umduğunu belirten Cabbarov, Azerbaycan'ın İranlı sporcu ve antrenörlerin tecrübelerini işe aldığını söyledi.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin kardeşçe ve köklü olduğunun altını çizen Nahçvıcanlı Bakan, iki ülke etkililerinin isteği doğrultusunda bu ilişkilerin günden güne geliştiğini bildirdi.

İran'ın Nahçıva Başkonsolosu Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran-Bakü ilişkilerinin güçlenmesi ve başta spor olmak üzere bu ilişkilerin istenene seviyeye gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Hüseyni ayrıca yakın bir gelecekte ikili ilişkilerin spor ve gençlik dalında büyük ivme kazanmasını umduklarını sözlerine ekledi.