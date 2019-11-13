13 Kas 2019 11:03
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News Code: 83553171
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Güney Afrika'nın Tahran Büyükelçisi:

İran'la ilişkilerimizin gelişmesi için kapasitelerimizi değerlendiriyoruz

İran'la ilişkilerimizin gelişmesi için kapasitelerimizi değerlendiriyoruz

Şiraz, İRNA- Güney Afrika'nın Tahran Büyükelçisi Vika Mazvi Kumalo, İran ve Güney Afrika arasında çeşitli bilim dallarında iş birliğin geliştirilmesi gerektiğine değinerek, 'Yaptığımız araştırmalara göre iki ülkenin kendi güç ve varlıkları ile birbirinin bazı ihtiyaçlarını giderebileceği açıktır' dedi.

İran'ın güneyinde Fars ilinin merkezi Şiraz'da Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı ile görüşen Güney Afrikalı Büyükelçi, 'Halihazırda ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına mevcut kapasiteleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Beklentimiz iki ülke ilişkilerinde pratik olarak somut adımların atılmasıdır. Başta iş adamları olmak üzere iki ülke halkının menfaat ve çıkarlarını temin etmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Fars ilinin kapasite ve olanaklarına değinen Kumalo, Güney Afrika halkının İran halkının geçmişte zor günlerde onlarla beraber olmasını unutmayacağını ve günümüzde İran halkı ile aynı safta yer aldıklarını belirtti.

İran-Güney Afrika Ortak Komisyon Toplantısı'nın 14.'sünün Ekim'de Tahran'da düzenlendiğine işaret eden Büyükelçi, bu toplantıda farklı konular ve iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

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