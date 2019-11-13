İran'la ilişkilerimizin gelişmesi için kapasitelerimizi değerlendiriyoruz

İran'ın güneyinde Fars ilinin merkezi Şiraz'da Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı ile görüşen Güney Afrikalı Büyükelçi, 'Halihazırda ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına mevcut kapasiteleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Beklentimiz iki ülke ilişkilerinde pratik olarak somut adımların atılmasıdır. Başta iş adamları olmak üzere iki ülke halkının menfaat ve çıkarlarını temin etmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Fars ilinin kapasite ve olanaklarına değinen Kumalo, Güney Afrika halkının İran halkının geçmişte zor günlerde onlarla beraber olmasını unutmayacağını ve günümüzde İran halkı ile aynı safta yer aldıklarını belirtti.

İran-Güney Afrika Ortak Komisyon Toplantısı'nın 14.'sünün Ekim'de Tahran'da düzenlendiğine işaret eden Büyükelçi, bu toplantıda farklı konular ve iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.