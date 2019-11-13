İspanyol turist: Medya İran'ın gerçek resmini temsil etmiyor

“İran'a gitmeden önce, aklımda ülkenin belirsiz ve acımasız bir görüntüsü vardı, ancak sık sık yaptığım gezilerden sonra İran hakkındaki propagandanın yanlış olduğunu anladım' diyen ispanyol turist, 'Bisiklete binmeye Barcelona, İspanya'dan başladım ve farklı ülkeleri geçtikten sonra dün Azerbaycan'dan İran'daki Astara sınırına doğru yola çıktım" diye konuştu.

Son yıllarda uçakla İran'a gittiğini ve Tahran, Şiraz ve Yezd gibi şehirleri ziyaret ettiğini kaydeden turist, 'Ancak bu kez bu ülkenin manzaralarını daha iyi görmek için bisikletle İran'a geldim. İran'ın farklı şehirlerinde daha fazla gün geçirmeyi ve bu eski ve uygar ülkenin turistik yerlerinin ve tarihi mekanlarının tadını çıkartarak İspanya'ya dönmeyi planlıyorum" diye ekledi.