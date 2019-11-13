İran ve İtalya ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Bayat, İran-İtalyan ilişkilerinin uzun tarihine değinerek Roma'nın hala Tahran'la bağlarını genişletme umudunu dile getirdi.

İran’ın Roma Büyükelçisi görüşmede, İran'ın Nükleer Anlaşma hükümlerine uygun yükümlülüklerini azaltmak için attığı son adımlar hakkında bilgi vererek Avrupa’nın bu anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmek için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bayat, ayrıca İran’ın bölgesel meseleler üzerindeki pozisyonu ve Tahran’nın diyalog yoluyla sorun çözme isteğinin yanı sıra Hürmüz Barış Planı'na da değindi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki çeşitli konularda etkileşim ve diyaloğun arttırılması gerektiğini dile getirdi.