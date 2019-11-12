İran, Amerika’nın Bolivya’daki müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi

Musevi, yaptığı açıklamada, değişimlerin halkın istemini sandıklardan yansıması ve kanun çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, Bolivya halkının ve siyasi gruplarının ülkelerinin siyasi ve hukuki kapasitelerini kullanarak, şiddete başvurmaksızın mevcut durum hakkında barışçıl bir bulmalarını temenni etti.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti.

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2012