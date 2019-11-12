12 Kas 2019 22:22
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News Code: 83552746
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İran, Amerika’nın Bolivya’daki müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi

İran, Amerika’nın Bolivya’daki müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın Bolivya içişlerine müdahalelerini ve o ülke yasal Cumhurbaşkanı aleyhine darbe yapılmasını şiddetle kınayarak, zoraki ve yasal çerçevelerin dışındaki şekilde hükümetlerin değiştirilmesi hele yabancı müdahalesi ile mahkum ve kabul edilemezdir.

Musevi, yaptığı açıklamada, değişimlerin halkın istemini sandıklardan yansıması ve kanun çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, Bolivya halkının ve siyasi gruplarının ülkelerinin siyasi ve hukuki kapasitelerini kullanarak, şiddete başvurmaksızın mevcut durum hakkında barışçıl bir bulmalarını temenni etti.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti. 

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2012

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